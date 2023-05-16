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Отец Пруцева: есть заинтересованность в получении для Егора сербского гражданства

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Отец полузащитника "Црвены Звезды" Егора Пруцева Игорь Пруцев рассказал об интересе игрока к получению гражданства Сербии.
Фото: ФК "Црвена Звезда"
- Егор на данный момент не получал сербский паспорт, но есть заинтересованность в получении сербского гражданства для игры в условиях чемпионата Сербии, в котором действует жесткий лимит на легионеров, - передает слова Игоря Пруцева Sport24.

20-летний атакующий полузащитник сербской "Црвены Звезды" Егор Пруцев перешел в белградский клуб из "Сочи" в августе 2022 года, сумма трансферной компенсации составила 900 тысяч евро. В текущем сезоне на счету Пруцева-младшего 10 матчей во всех турнирах и 1 результативный пас. Старший брат Егора, 23-летний полузащитник Данил Пруцев, выступает за московский "Спартак".


Црвена Звезда Пруцев
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