– Вклад Кокорина в чемпионство? Саня для меня… Я не один раз говорил, что он для меня топ?футболист. С первых дней нашего знакомства я понял, что на поле это топ?талант. На поле было видно, что он выгладывался на максимум. Это заслуга и его.
Саша был первым человеком, который должен чувствовать свой организм. Мы понимали это. Вместе все сделали. А то, что не забивает пенальти, у звезд такое бывает. Он внес огромный вклад своей игрой, – приводит слова Шпилевского "Чемпионат".
Накануне "Арис", цвета которого на правах аренды защищал Александр Кокорин, впервые в истории клуба стал чемпионом Кипра. 32-летний россиянин внес весомый вклад в выдающийся успех команды из Лимасола. Экс-нападающий "Зенита" и сборной России наколотил тринадцать голов при шести ассистах за сезон в чемпионате и Кубке Кипра, а также удостоился награды MVP национального первенства.
Тренер "Ариса" Шпилевский: Кокорин для меня топ-футболист. А то, что не забивает пенальти – у звезд такое бывает
Главный тренер "Ариса" Алексей Шпилевский оценил вклад нападающего Александра Кокорина в чемпионство.
Фото: ФК "Арис"