– Я не удивлен, что Черчесова уволили. Если нет результата, то надо что-то менять. Хороший вариант для Черчесова — уехать в Саудовскую Аравию, — передает слова Глушакова "Матч ТВ".
19 июля 2023 года "Ференцварош" вылетел из Лиги чемпионов УЕФА. В первом квалификационном раунде данного соревнования клуб из Венгрии проиграл фарерскому "Клаксвику" (0:3 по сумме 2-матчевого противостояния). В тот же день руководство "Ференцвароша" приняло решение уволить Станислава Черчесова с поста главного тренера команды. Стороны разорвали соглашение, которое действовало до лета 2024 года. Отметим, что "зеленых орлов" 59-летний российский специалист тренировал с конца 2021 года. Черчесов помог "Ференцварошу" завоевать три трофея.
Глушаков – об отставке Черчесова: я не удивлен. Хороший вариант для него – уехать в Саудовскую Аравию
Экс-полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал отставку Станислава Черчесова с должности наставника венгерского "Ференцвароша".
Фото: ФК "Ференцварош"