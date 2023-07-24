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Агент: я прекращаю все взаимоотношения с Оздоевым. Он разбирается во всех нюансах не хуже, чем я. Мне нечего ему дать

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Агент российского хавбека "Фатиха Карагюмрюк" Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев объявил о прекращении сотрудничества с футболистом.
Фото: Getty Images
- Хочу сказать, что с сегодняшнего дня я прекращаю все взаимоотношения с Магомедом Оздоевым в футбольном аспекте. Он взрослый человек, которой может принимать решение. Он разбирается во всех нюансах не хуже, чем я. Считаю, что мне нечего ему дать.

Напомним, вчера, 24 июля стало известно о переговорах между "Фатихом" и московским клубом по трансферу полузащитника Магомеда Оздоева. Также сообщалось, что этим клубом может быть московский "Спартак".

30-летний экс-игрок "Зенита" выступает в Турции с лета 2022 года. В прошлом сезоне россиянин сыграл 34 матча, забил 5 мячей и отдал 6 голевых ассистов партнерам.

Источник: "СЭ"


Оздоев Фатих Карагюмрюк
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