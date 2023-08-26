– У нас был интерес к Зуеву, и этот интерес остается до сих пор — его фамилия находится в списке футболистов, которых мы хотели бы подписать. Переговоров с ним не было и предложения мы не делали, потому что трансферное окно закрыто. Как оно откроется, тогда будем общаться с Зуевым на эту тему.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Тобол" собирается подписать полузащитника Александра Зуева. По слухам, сам футболист не против того, чтобы перебраться в команду из Казахстана.
27-летний Зуев в настоящее время пребывает в статусе свободного агента. Его предыдущий клуб – самарские "Крылья Советов", стан которых он покинул этим летом. Отметим, что Александр недавно получил паспорт гражданина Казахстана и был впервые вызван в национальную команду страны.
Источник: Sport24
Канчельскис: Зуев находится в списке футболистов, которых хотел бы подписать "Тобол"
Генеральный директор "Тобола" Андрей Канчельскис отреагировал на слухи о том, что клуб из Казахстана хочет подписать полузащитника Александра Зуева.
Фото: РПЛ