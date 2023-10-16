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Кержаков – о возможных договорных матчах "Кармиотиссы": странно, что в наши ворота назначалось очень много пенальти

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Главный тренер "Спартака" из Суботицы Александр Кержаков ответил на вопрос о возможных договорных матчах кипрской "Кармиотиссы", которую 40-летний специалист возглавлял с февраля по 1 апреля текущего года.
Фото: ФК "Кармиотисса"
– Этого не знал и утверждать не могу. Но было странно, что в наши ворота назначалось очень много пенальти. Мне хочется верить, что это просто был этап, когда не получалось добиваться результата, – цитирует Кержакова "СЭ".

По итогам 10-ти туров чемпионата Сербии "Спартак" из Суботицы располагается на 7-й строчке в таблице, набрав 15 очков. В последнем туре Суперлиги команда Александра Кержакова в гостях нанесла поражение "Бачка-Тополе" (2:0), выступающей в еврокубках. В пятницу, 20 октября, клуб из Суботицы на своем поле примет лидера таблицы – белградский "Партизан".


Кармиотисса Спартак Суботица Кержаков М
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