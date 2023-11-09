"Я знаю, что Россия - это топ?команда мирового уровня, которая всегда выступала на всех международных турнирах, чемпионатах мира. Для меня и для многих моих товарищей большая честь сыграть на высоком уровне товарищеский матч с такой хорошей сборной, как российская", — цитирует Пьедру "Чемпионат".
Сборная России встретится с Кубой 20 ноября. Игра состоится в Волгограде на стадионе "Волгоград Арена". На данный момент российская команда находится на 39-м месте в рейтинге ФИФА. В том же списке латиноамериканцы расположились на 169-й строчке.
В октябре Россия провела 2 матча. В первом команда Валерия Карпина обыграла Камерун со счетом 1:0, гол оформил форвард ЦСКА Федор Чалов. Во второй игре россияне вничью сыграли с Кенией. Финальный счет матча - 2:2. Мячи забили нападающий "Спартака" Александр Соболев и полузащитник ЦСКА Иван Обляков.
Футболист сборной Кубы: Россия — это топ-команда мирового уровня
Игрок сборной Кубы Йосель Пьедра поделился своим мнением о товарищеской игре против России.
Фото: РФС