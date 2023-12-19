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Канчельскис: возглавить "Шанхай Шэньхуа" после выступлений на Comedy Club означает, что хорошо поработали агенты

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Экс-генеральный директор казахстанского "Тобола" Андрей Канчельскис отреагировал на информацию о том, что экс-главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий договорился о контракте с китайским "Шанхай Шэньхуа".
Фото: "Матч ТВ"
– Какую команду возглавил Слуцкий? Команду КВН? "Шанхай Шэньхуа"? Что я могу сказать… Молодец, хорошо поработали агенты, рассказали за него. Принимать команду после выступлений на Comedy Club означает, что очень хорошо поработали агенты, которые рассказали сказки за Слуцкого, и им поверили, – цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".

Ранее журналист Иван Карпов написал в своем Telegram-канале, что экс-главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий согласовал контракт с китайским клубом "Шанхай Шэньхуа". Вместе со Слуцким в Поднебесную отправятся Олег Яровинский и Василий Березуцкий. Ожидается, что три российских специалиста до конца 2023 года вылетят в Китай и приступят к работе в "Шанхай Шэньхуа".

Ранее "СЭ" сообщил, что Леонид Слуцкий ведет переговоры с неназванным китайским клубом. Отмечалось, что вместе с 52-летним специалистом перебраться в Китай может его экс-ассистент по работе в английском "Халл Сити" и нидерландском "Витессе" Олег Яровинский.

Последним местом работы Слуцкого и Яровинского в профессиональном футболе был казанский "Рубин", в который они пришли в декабре 2019 года. Тренер покинул татарстанскую команду в ноябре прошлого года. С тех пор уроженец Волгограда вел активную деятельность в медиапространстве в качестве ведущего YouTube-канала "Коммент.Шоу". Яровинский занимал пост спортивного директора "Рубина" до января 2023 года.

Рубин Канчельскис Слуцкий Шанхай Шэньхуа
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