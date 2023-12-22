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Спортдир "Бешикташа" - о поиске нового главного тренера: имен слишком много. Черчесов — одно из них

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Спортивный директор турецкого "Бешикташа" Фейяз Узар прокомментировал поиск нового главного тренера клуба.
Фото: ФК "Бешикташ"
"Имен слишком много. Черчесов — одно из них. Мы скоро определимся", - цитирует Узара Sport24.

Напомним, что накануне клуб уволил Рызы Чалымбая. По сообщениям СМИ, в список кандидатов также входят: Сульшер, Билич, Каннаваро и де Бур. Клуб занимает пятое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги и отстает от лидирующего "Фенербахче" на 17 очков. В Лиге конференций УЕФА команда заняла третье место в группе с "Брюгге", "Буде-Глимтом" и "Лугано".

Бешикташ Черчесов
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