"Имен слишком много. Черчесов — одно из них. Мы скоро определимся", - цитирует Узара Sport24.
Напомним, что накануне клуб уволил Рызы Чалымбая. По сообщениям СМИ, в список кандидатов также входят: Сульшер, Билич, Каннаваро и де Бур. Клуб занимает пятое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги и отстает от лидирующего "Фенербахче" на 17 очков. В Лиге конференций УЕФА команда заняла третье место в группе с "Брюгге", "Буде-Глимтом" и "Лугано".
Спортдир "Бешикташа" - о поиске нового главного тренера: имен слишком много. Черчесов — одно из них
Спортивный директор турецкого "Бешикташа" Фейяз Узар прокомментировал поиск нового главного тренера клуба.
Фото: ФК "Бешикташ"