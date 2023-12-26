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Дмитрий Черышев: Эмери сказал про Дзюбу одну фразу – что это очень хороший и квалифицированный футболист

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Экс-тренер испанской "Севильи" Дмитрий Черышев рассказал о том, как Унаи Эмери отзывался об Артеме Дзюбе.
Фото: "Пари НН"
Я с Эмери никогда не разговаривал про Дзюбу. Зато Эмери сказал про Дзюбу одну фразу – что это очень хороший и квалифицированный футболист. Так что никакого ответа от него в адрес Дзюбы я не слышал", - приводит слова Черышева Metaratings.

Напомним, что во времена работы Эмери в "Спартаке" нападающий "красно-белых" Артем Дзюба публично назвал испанского специалиста "тренеришкой". На данный момент Унаи работает в английской "Астон Вилле", которая располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ и отстает от лидирующего "Ливерпуля" на одно очко. Также испанец является четырехкратным обладателем трофея Лиги Европы УЕФА. Артем Дзюба выступает за московский "Локомотив".

Черышев Дмитрий Эмери Дзюба
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