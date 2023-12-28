Китайский "Шанхай Шэньхуа", объявивший вчера о назначении на пост главного тренера российского специалиста Леонида Слуцкого, заключил со специалистом контракт сроком на один год. Об этом сообщает канал "Инсайды от Карпа"
Также источник уверяет, что это объясняется спецификой чемпионата Китая, в котором редко подписывают долгосрочные контракты с главными тренерами.
Контракт Слуцкого с "Шэньъуа" вступает в силу первого января будущего года. Это уже третий заграничный опыт Слуцкого после "Халл Сити" и "Витесса", и первый - за пределами Европы.
Журналист Карпов: срок действия контракта Слуцкого с "Шанхай Шэньхуа" - 1 год
Стали известны подробности соглашения между экс-наставником сборной России Леонидом Слуцким и клубом "Шанхай Шеньхуа".
Фото: "Чемпионат"