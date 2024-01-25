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Определились все участники 1/8 Кубка Азии. Узбекистан Файзуллаева сыграет с Таиландом

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Стали известны все 16 команд, которые примут участие в 1/8 финала Кубка Азии.
Фото: официальный сайт АФК
По итогам группового этапа Кубка Азии определились 16 стран, чьи сборные примут участие в раунде плей-офф главного турнира Азии. Напомним, согласно регламенту турнира, в 1/8 финала выходили команды, занявшие 1-е и 2-е места в шести группах, а также 4 лучшие команды, занявшие 3-е места.

Сборная Узбекистана, в составе которой выступает вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев, сыграет в плей-офф против сборной Таиланда. Узбеки заняли 2-е место в группе Б, опередив Сирию и Индию, но не смогли обойти Австралию.

Другие семь пар 1/8 финала:

Таджикистан - ОАЭ;
Ирак - Иордания;
Австралия - Индонезия;
Саудовская Аравия - Южная Корея;
Иран - Сирия;
Бахрейн - Япония;
Катар - Палестина.

Матчи 1/8 финала Кубка Азии пройдут с 28-го по 31-е января, после чего определятся четвертьфиналисты турнира.

Сборная Узбекистана Файзуллаев ЦСКА Кубок Азии
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