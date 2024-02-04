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Главный тренер "Эмирейтс" сообщил, что клуб не интересуется игроком "Краснодара" Ленини

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Главный тренер "Эмирейтс" Вальтер Дзенга сообщил, что клуб не заинтересован в подписании игрока "Краснодара" Кевина Ленини.
Фото: ФК "Краснодар"
Ранее сообщалось, что клуб из ОАЭ может арендовать Ленини до конца сезона с последующим правом выкупа, а сам игрок заинтересован в трансфере. "Нет, мы не интересуемся Ленини", - цитирует Дзенгу "РБ Спорт". За "Эмирейтс" выступает Андрес Иньеста и Пако Алькасер.

В текущем сезоне Ленини провел за "Краснодар" 15 матчей и отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Игрок присоединился к "быкам" из "Шавиша" осенью 2022 года за 1 миллион евро. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Кевина в 1,2 миллиона евро. После 18-ти сыгранных туров команда Владимира Ивича лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает петербургский "Зенит" на два очка.

Эмирейтс Ленини Краснодар Российские трансферы
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