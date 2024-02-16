– Лучший футболист мира? Конечно же, это Лео Месси. Я фанат “Динамо” и “Барселоны”. Жалко, что он уехал из Каталонии, но все равно Месси для меня — лучший футболист всех времен
Лионель Месси в 2021 году покинул “Барселону” и перешел в “ПСЖ”. В 2022 году нападающий в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира. Летом прошлого года Лионель перешел в американский клуб “Интер Майами”. По итогам 2023 года Месси получил “Золотой мяч”. Подобная награда стала для аргентинского игрока восьмой в карьере.
Источник: “СЭ”
Овечкин – о лучшем футболиста мира: конечно же, это Лео Месси
Популярный российский хоккеист Александр Овечкин назвал лучшего футболиста мира.
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