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Тарханов: китайский футбол уже стал популярнее благодаря Слуцкому

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Российский специалист Александр Тарханов высказался о главном тренере "Шанхай Шэньхуа" Леониде Слуцком.
Фото: ФК "Рубин"
"Победа в Суперкубке Китая — хорошее начало для Слуцкого, достижение. Работа в "Шанхай Шэньхуа", безусловно, пойдет ему на пользу. Ну и китайский футбол уже стал популярнее благодаря Слуцкому", - цитирует Тарханова "РБ Спорт".

Леонид Слуцкий возглавил китайский "Шанхай Шэньхуа" в конце декабря 2023 года. Сегодня, 25-го февраля клуб российского специалиста завоевал Суперкубок Китая, обыграв в финале "Шанхай Порт" со счетом 1:0. Ранее Слуцкий возглавлял ЦСКА, сборную России, "Витесс" и еще ряд других клубов. Последним местом работы российского специалиста был казанский "Рубин", с которым Слуцкий вылетел из РПЛ в Первую лигу и вскоре был уволен.

Тарханов Слуцкий Шанхай Шэньхуа
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