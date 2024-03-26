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"Чемпионат": Черчесов может стать главным тренером сборной Азербайджана

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По данным СМИ, 60-летний экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассматривается на аналогичную должность федерацией футбола Азербайджана.
Фото: РФС
Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить сборную Азербайджана, сообщают СМИ.

По данным источника, Черчесов входит в число трёх кандидатов на должность наставника национальной команды Азербайджана. Сообщается, что федерация футбола Азербайджана ещё не сделала российскому специалисту предложение, но включила его в шорт-лист.

С июля 2016 года по июль 2021 года Станислав Черчесов возглавлял сборную России, с которой дошёл до 1/4 финала домашнего Чемпионата мира-2018. Специалист находится без клуба с июля 2023 года после увольнения из венгерского "Ференцвароша".

Источник: "Чемпионат"

Сборная Азербайджана Станислав Черчесов Российские трансферы
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