Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить сборную Азербайджана, сообщают СМИ.
По данным источника, Черчесов входит в число трёх кандидатов на должность наставника национальной команды Азербайджана. Сообщается, что федерация футбола Азербайджана ещё не сделала российскому специалисту предложение, но включила его в шорт-лист.
С июля 2016 года по июль 2021 года Станислав Черчесов возглавлял сборную России, с которой дошёл до 1/4 финала домашнего Чемпионата мира-2018. Специалист находится без клуба с июля 2023 года после увольнения из венгерского "Ференцвароша".
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": Черчесов может стать главным тренером сборной Азербайджана
По данным СМИ, 60-летний экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассматривается на аналогичную должность федерацией футбола Азербайджана.
Фото: РФС