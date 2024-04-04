- Все решения относительно Даниила или любого другого игрока в Хайфе примут в конце сезона. Никто из руководства "Маккаби" ни с нами, ни с "Динамо" не разговаривал... Пришли к выводу, что в конце сезона поговорим обо всем. Ему еще предстоит провести около 10 игр.
Даниил Лесовой, играющий на позиции левого вингера, выступает за "Маккаби" с февраля этого года. 26-летний российский игрок перебрался в клуб из Хайфы на правах аренды до конца текущего сезона. Контракт Лесового с московским "Динамо" рассчитан до конца июня 2026 года. За израильскую команду крайний форвард провел на поле 278 минут в 9 матчах и пока не отметился результативными действиями.
Источник: "Матч ТВ"
Агент: все решения относительно Лесового в Хайфе примут в конце сезона
Агент Шахар Гринберг, представляющий интересы российского нападающего "Маккаби" из Хайфы Даниила Лесового, прокомментировал будущее своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"