"Во-первых, это какой-то непонятный бред, что пишут. Во-вторых, у меня надрыв икроножной мышцы. Тренер Дмитрий Гунько в курсе, он меня отпустил. У меня есть МРТ, где все подтвердилось. Это бред в публикации", - цитирует Глушакова "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Денис Глушаков исключен из состава "Урарту" из-за романа с женой одноклубника. Денис Глушаков присоединился к армянскому "Урарту" этой зимой на правах свободного агента. Полузащитник провел за новый клуб 12 матчей и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 37-летнего игрока в 200 тысяч евро, контракт Глушакова с клубом рассчитан до конца текущего сезона. "Урарту" после 31-го сыгранного тура занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Армении и имеет в своем активе 44 очка.
Глушаков: какой-то непонятный бред пишут - у меня надрыв икроножной мышцы, тренер в курсе
Полузащитник "Урарту" Денис Глушаков опроверг информацию о том, что он был исключен из состава армянской команды.
Фото: ФК "Урарту"