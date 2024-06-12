Турецкий журналист Гёкхан Динч написал, что турецкий клуб хочет продать "Зениту" футболистов Бахтиёра Зайнутдинова за 25 миллионов, а Жедсона Фернандеша за 5 миллионов евро. Такой трансфер осуществляется якобы для того, чтобы "Бешикташ" заплатил меньшую сумму бывшему клубу Жедсона "Бенфике". В случае перепродажи игрока португальскому клубу должны уйти 50% от суммы трансфера.
В сообщении уточняется, что президент "Бешикташа" дал поручение подать исковой заявление о клевете в отношении журналиста. Отметим, что портал Transfermarkt оценивает стоимость Фернандеша в 15 миллионов евро. Ранее сообщалось, что 25-летним полузащитником интересовался "Зенит".
Источник: "Чемпионат"
"Бешикташ" намерен судиться с журналистом из-за раскрытия деталей по трансферам игроков в "Зенит"
Руководство "Бешикташа" планирует подать в суд на турецкого журналиста из-за публикации, раскрывающей вероятные детали переговоров по трансферам игроков в петербургский "Зенит".
Фото: РИА Новости