"Дай бог, чтобы у него всё получилось. Он же в "Атланту" перешел, верно? Будем болеть, переживать. Когда придет в Вашингтон, если получится, обязательно встретимся с ним", - цитирует Овечкина "Матч ТВ".
Напомним, что российский полузащитник Алексей Миранчук этим летом перешел из итальянской "Аталанты" в "Атланту Юнайтед". В прошлом сезоне игрок сборной России провел за клуб из Бергамо во всех турнирах 42 матча и отметился 4-мя забитыми мячами и 12-ю результативными передачами. "Аталанта" стала обладателем трофея Лиги Европы УЕФА, в финале итальянский клуб одержал победу над немецким "Байером" со счетом 3:0.
Овечкин высказался о переходе Миранчука в "Атланту Юнайтед"
Нападающий хоккейного клуба "Вашингтон" Александр Овечкин высказался о переходе Алексея Миранчука в "Атланту Юнайтед".
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