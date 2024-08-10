Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Локомотив
2 - 0 2 0
Динамо МхЗавершен
Зенит
0 - 0 0 0
Динамо1 тайм
Оренбург
0 - 0 0 0
Акрон1 тайм
Краснодар
20:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Сокол
0 - 0 0 0
Балтика1 тайм
Алания
19:00
ЕнисейНе начат
Сочи
19:00
ЧерноморецНе начат

Суперкубок Англии

Манчестер Сити
0 - 0 0 0
Манчестер Юнайтед2 тайм

Овечкин высказался о переходе Миранчука в "Атланту Юнайтед"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий хоккейного клуба "Вашингтон" Александр Овечкин высказался о переходе Алексея Миранчука в "Атланту Юнайтед".
Фото: GETTY IMAGES
"Дай бог, чтобы у него всё получилось. Он же в "Атланту" перешел, верно? Будем болеть, переживать. Когда придет в Вашингтон, если получится, обязательно встретимся с ним", - цитирует Овечкина "Матч ТВ".

Напомним, что российский полузащитник Алексей Миранчук этим летом перешел из итальянской "Аталанты" в "Атланту Юнайтед". В прошлом сезоне игрок сборной России провел за клуб из Бергамо во всех турнирах 42 матча и отметился 4-мя забитыми мячами и 12-ю результативными передачами. "Аталанта" стала обладателем трофея Лиги Европы УЕФА, в финале итальянский клуб одержал победу над немецким "Байером" со счетом 3:0.

Александр Овечкин Алексей Миранчук Атланта Юнайтед
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится