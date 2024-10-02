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Булыкин: даже после грубых ошибок Доннарумме будут доверять место в составе "ПСЖ"

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Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался о конкуренции Матвея Сафонова с итальянским голкипером Джанлуиджи Доннаруммой в "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"
"Мне бы хотелось увидеть Сафонова в воротах и то, как он играет "на ноль". Хотя с "Арсеналом" это было бы тяжело сделать. Надеюсь, после нескольких таких игр у Сафонова будет шанс, где он должен будет показать себя полностью. Но пока Доннарумма будет считаться номером один, и даже после таких грубых ошибок ему будут доверять место в составе. Сафонову точно дадут шанс. Здесь нужно показать все, что ты умеешь, чтобы подвинуть такую глыбу, как Доннарумма", - сказал Булыкин.

Матвей Сафонов перешел в "Пари Сен-Жермен" в это летнее трансферное окно из "Краснодара" за 20 миллионов евро. Дебют 25-летнего российского голкипера состоялся 18 сентября в матче Лиги чемпионов против испанской "Жироны" (1:0). Сафонов в своей первой официальной игре за парижан отстоял "на ноль". В следующей встречи чемпионата Франции Матвей снова вышел в старте против "Реймса" (1:1) и пропустил свой первый мяч, затем россиянин сыграл в матче с "Ренном" (3:1), где пропустил мяч с пенальти.

Доннарумма пропустил три игры из-за травмы бедра. Вернувшись в ворота в матче Лиги чемпионов против лондонского "Арсенала" (0:2), итальянец допустил грубую ошибку во втором пропущенном голе, махнув мимо летящего мяча.

Источник: "Чемпионат"

Матвей Сафонов Джанлуиджи Доннарумма Дмитрий Булыкин
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