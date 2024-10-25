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Квинси Промес дебютирует за "Дубай Юнайтед" из второй лиги ОАЭ 26 октября

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Гендиректор "Дубай Юнайтед" Илие Чебану рассказал, когда экс-форвард "Спартака" Квинси Промес проведет первый матч за новую команду.
Фото: официальный сайт "Дубай Юнайтед"
"Ориентируемся, что Квинси Промес дебютирует 26 октября в матче против клуба "Хатта". Игра все покажет по его форме. Мы желаем ему быть на поле и быть лучшей своей версией!" - цитирует Чебану "Матч ТВ".

Нидерландский форвард Квинси Промес покинул московский "Спартак" в летнее трансферное окно в статусе свободного агента. Перед стартом весенней части прошлого сезона футболист не смог присоединиться к красно-белым, поскольку был задержан в аэропорту Дубая. Ранее сообщалось, что Нидерланды подали официальный запрос об экстрадиции Промеса.

На родине игрок обвиняется в контрабанде крупной партии наркотиков. Находясь в ОАЭ, Квинси Промес подписал контракт с клубом 2-го дивизиона "Дубай Юнайтед".

Квинси Промес Спартак
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