"Ориентируемся, что Квинси Промес дебютирует 26 октября в матче против клуба "Хатта". Игра все покажет по его форме. Мы желаем ему быть на поле и быть лучшей своей версией!" - цитирует Чебану "Матч ТВ".
Нидерландский форвард Квинси Промес покинул московский "Спартак" в летнее трансферное окно в статусе свободного агента. Перед стартом весенней части прошлого сезона футболист не смог присоединиться к красно-белым, поскольку был задержан в аэропорту Дубая. Ранее сообщалось, что Нидерланды подали официальный запрос об экстрадиции Промеса.
На родине игрок обвиняется в контрабанде крупной партии наркотиков. Находясь в ОАЭ, Квинси Промес подписал контракт с клубом 2-го дивизиона "Дубай Юнайтед".
Квинси Промес дебютирует за "Дубай Юнайтед" из второй лиги ОАЭ 26 октября
Гендиректор "Дубай Юнайтед" Илие Чебану рассказал, когда экс-форвард "Спартака" Квинси Промес проведет первый матч за новую команду.
Фото: официальный сайт "Дубай Юнайтед"