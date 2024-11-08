"Контракт Черчесова изначально вызывал вопросы. Миллион двести тысяч евро — это очень много. Теперь Черчесов по сути беззащитным остался. В то же время контракт очень большой, за разрыв придется платить существенную неустойку. Историю с казахстанским журналистом до сих пор не могут ее забыть", - приводит слова источника, близкого к Казахстанской федерации футбола, "ВсеПроСпорт".
8 ноября Казахстанской федерации футбола официально объявила, что её президент Адлет Барменкулов принял решение покинуть свой пост. Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года.
Под руководством 60-летнего российского специалиста казахстанская сборная провела 4 матча в Лиге наций УЕФА сезона-2024/25, в которых один раз сыграла вничью (с командой Норвегии) и потерпела три поражения (дважды от команды Словении и однажды от команды Австрии). В настоящее время Казахстан с 1 очком занимает последнее, четвёртое место в группе 3 Лиги В.
Источник: Черчесов остался беззащитным после отставки президента Казахстанской федерации футбола
По информации СМИ, главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов остался беззащитным после отставки Адилета Барменкулова с должности президента Казахстанской федерации футбола.
Фото: Казахстанская федерация футбола