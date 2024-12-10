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Президент "Сьона" сообщил, что Миранчук может вернуться на поле в январе

Президент швейцарского "Сьона" Кристиан Константин рассказал о восстановлении Антона Миранчука.
Фото: ФК "Сьон"
"Антон Миранчук чувствует хорошо. Он сможет вернуться на поле в январе", - цитирует Константина "Матч ТВ".

Антон Миранчук перешел в швейцарский "Сьон" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и подписал контракт до конца сезона-2025/2026. В текущем сезоне россиянин провел за швейцарский клуб во всех турнирах 7 матчей и не отметился результативными действиями.

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