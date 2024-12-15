"Остается ли Головин лучшим российским футболистом в Европе? Думаю, да, остается. Александр на протяжении многих сезонов показывает высокий уровень, для меня он лучших из россиян в Европе", - цитирует Карреру "РБ Спорт".
Александр Головин выступает за "Монако" с лета 2018 года. В текущем сезоне российский полузащитник провел во всех турнирах 18 матчей и отметился 2-мя забитыми мячами и 1-й результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в 30 миллионов евро.
После 15-ти сыгранных туров "Монако" располагается на третьей строчке в турнирной таблице французского чемпионата с 30-ю набранными очками. Отставание от лидирующего "ПСЖ" составляет 4 очка.
Каррера: Головин остается лучшим российским игроком в Европе
Бывший тренер московского "Спартака" Массимо Каррера считает полузащитника "Монако" Александра Головина лучшим российским игроком в Европе.
Фото: ФК "Монако"