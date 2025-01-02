"Алексей Миранчук в Италии себя показать не смог, хотя всё же о нём положительно отзывались. Явно лучше выступал, чем Захарян в Испании. Но не был игроком стартового состава, тренер гнобил, из-за чего Алексей не выдержал конкуренции. В Америке вроде играет, счастлив, адаптация хорошо проходит. Но это не тот уровень — сомневаюсь, что он будет с МЛС прогрессировать, дай бог, на том же уровне останется", - цитирует Бубнова Sportbox.
Алексей Миранчук перешел в американскую "Атланту Юнайтед" из итальянской "Аталанты" за 12 миллионов евро и подписал контракт до конца 2027 года. Всего россиянин провел за американский клуб во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 10 миллионов евро.
Ранее Алексей Миранчук выступал за московский "Локомотив", итальянскую "Аталанту" и "Торино". Полузащитник является обладателем трофея Лиги Европы, чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка России. На счету Миранчука 46 матчей в составе сборной России и 8 забитых голов.
Бубнов - о Миранчуке: это не тот уровень — сомневаюсь, что он будет с МЛС прогрессировать
Бывший российский футболист Александр Бубнов высказался об игре полузащитника "Атланты Юнайтед" Алексея Миранчука.
Фото: ФК "Атланта Юнайтед"