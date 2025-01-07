"Пока всё, что пишут, на уровне каких-то слухов. Да, есть заинтересованность в Мельниченко. Официально минское "Динамо" ещё не объявило о переходе. Когда сделка будет завершена официально, клуб сделает заявление", - цитирует Скрипченко "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что форвард минского "Динамо" Трофим Мельниченко перешел в "Порту" за 350 тысяч евро и заключил контракт на 3,5 года.
В 2024 году Трофим Мельниченко провел за минское "Динамо" во всех турнирах 34 матча и записал на свой счет 2 забитых мяча и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего игрока в 250 тысяч евро.
Мельниченко дебютировал в составе национальной команды Белоруссии в сентябре 2024 года. Трофим является чемпионом страны в составе минского "Динамо".
В минском "Динамо" прокомментировали информацию о переходе Мельниченко в "Порту"
Главный тренер минского "Динамо" Вадим Скрипченко прокомментировал возможный переход Трофима Мельниченко в "Порту".
Фото: ФК "Динамо" Минск