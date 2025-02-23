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"Интер Майами" сыграл вничью с "Нью-Йорк Сити" в первом туре МЛС. У Месси две голевые передачи

Матч 1-го тура МЛС между "Интер Майами" и "Нью-Йорк Сити" завершился результативной ничьей.
Фото: соцсети "Интер Майами"
В ночь на 23-е февраля стартовал регулярный чемпионат США по футболу. В 1-м туре "Интер Майами" принимал на своем поле "Нью-Йорк Сити". Команды не смогли выявить победителя, игра завершилась со счетом 2:2. Легионеры "Интера" Жорди Альба, Серхио Бускетс, Лионель Месси и Луис Суарес вышли на поле в стартовом составе.

С 23-й минуты "Интер Майами" играл в меньшинстве - красную карточку получил защитник Томас Авилес. Перед удалением он успел открыть счет в матче на 5-й минуте. На 26-й минуте защитник "Нью-Йорк" Митя Иленич сравнял счет, а на 55-й минуте форвард Адриан Мартинес вывел гостей вперед.

Сравнял счет "Интер Майами" в компенсированное время. На 90+10 минуте полузащитник Теласко Сеговия восстановил равенство в счете. Оба гола "Интер Майами" были забиты с передач аргентинского форварда Лионеля Месси.

Интер Майами 2:2 Нью-Йорк Сити

МЛС 1 тур

Голы: 5, Авилес, Сеговия, 90+10 - 26, Иленич, 55, Мартинес.

Удаление: Авилес, 23.

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