"Интер Майами" сыграл вничью с "Нью-Йорк Сити" в первом туре МЛС. У Месси две голевые передачи

Матч 1-го тура МЛС между "Интер Майами" и "Нью-Йорк Сити" завершился результативной ничьей.

Фото: соцсети "Интер Майами"

В ночь на 23-е февраля стартовал регулярный чемпионат США по футболу. В 1-м туре "Интер Майами" принимал на своем поле "Нью-Йорк Сити". Команды не смогли выявить победителя, игра завершилась со счетом 2:2. Легионеры "Интера" Жорди Альба, Серхио Бускетс, Лионель Месси и Луис Суарес вышли на поле в стартовом составе.



С 23-й минуты "Интер Майами" играл в меньшинстве - красную карточку получил защитник Томас Авилес. Перед удалением он успел открыть счет в матче на 5-й минуте. На 26-й минуте защитник "Нью-Йорк" Митя Иленич сравнял счет, а на 55-й минуте форвард Адриан Мартинес вывел гостей вперед.



Сравнял счет "Интер Майами" в компенсированное время. На 90+10 минуте полузащитник Теласко Сеговия восстановил равенство в счете. Оба гола "Интер Майами" были забиты с передач аргентинского форварда Лионеля Месси.



Интер Майами 2:2 Нью-Йорк Сити



МЛС 1 тур



Голы: 5, Авилес, Сеговия, 90+10 - 26, Иленич, 55, Мартинес.



Удаление: Авилес, 23.