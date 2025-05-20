"Проблем с приездом Антона Мирачука в сборную России не возникнет. Он сможет сыграть с Нигерией и Белоруссией", - цитирует Константина "Матч ТВ".
Напомним, вчера, 20 мая, тренерский штаб сборной России объявил фамилии игроков, которые попали в расширенный состав сборной России на июньский сбор. Полузащитник швейцарского "Сьона" Антон Миранчук был включен в этот список.
6 июня сборная России проведет в Москве товарищеский матч против Нигерии, а 10 июня в Минске встретиться с национальной командой Белоруссии.
Президент "Сьона": проблем с приездом Мирачука в сборную России не возникнет
Президент "Сьона" Кристиан Константин сообщил, что российский хавбек Антон Миранчук сможет сыграть за сборную России против Нигерии и Белоруссии.
Фото: ФК "Сьон"