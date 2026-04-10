Клуб из МЛС заинтересован в подписании Неймара - The Athletic

"Цинциннати" начал переговоры с окружением Неймара по возможному трансферу.

Клуб из МЛС рассматривает вариант подписания форварда "Сантоса" в ближайшее трансферное окно. По данным The Athletic, контакты между сторонами пока находятся на ранней стадии, однако американская команда проявляет серьёзный интерес к 34-летнему игроку.



Футболист вернулся в "Сантос" в январе 2025 года - это клуб, в котором он начинал карьеру. Его контракт рассчитан до конца 2026 года.