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Бекхэма рассматривают как соперника Инфантино на выборах ФИФА

Дэвид Бекхэм может включиться в борьбу за пост президента ФИФА.
Фото: Getty Images
По информации Sky Sports, бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и "Реала" рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на выборах 2027 года.

В случае участия Бекхэм может получить поддержку УЕФА. В европейской организации высоко оценивают его узнаваемость, авторитет и опыт работы в футбольных проектах, включая "Интер Майами", совладельцем которого он является.

Выборы главы ФИФА пройдут в марте 2027 года в Марокко.

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