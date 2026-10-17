По информации Sky Sports, бывший футболист "Манчестер Юнайтед" и "Реала" рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на выборах 2027 года.
В случае участия Бекхэм может получить поддержку УЕФА. В европейской организации высоко оценивают его узнаваемость, авторитет и опыт работы в футбольных проектах, включая "Интер Майами", совладельцем которого он является.
Выборы главы ФИФА пройдут в марте 2027 года в Марокко.
Бекхэма рассматривают как соперника Инфантино на выборах ФИФА
Дэвид Бекхэм может включиться в борьбу за пост президента ФИФА.
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