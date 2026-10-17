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Батраков лидирует в чемпионате Турции по важному показателю

Алексей Батраков лидирует среди полузащитников чемпионата Турции по среднему числу касаний мяча в чужой штрафной.
Фото: Getty Images
По данным Opta Sports, россиянин совершает 5,6 такого касания за 90 минут.

21-летний пополнил состав "Галатасарая" после перехода из "Локомотива". За него заплатили 25 млн евро. В шести матчах Суперлиги Батраков сделал две результативные передачи.

После восьми туров "Галатасарай" набрал 19 очков и занимает первое место в чемпионате Турции.

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