По данным Opta Sports, россиянин совершает 5,6 такого касания за 90 минут.
21-летний пополнил состав "Галатасарая" после перехода из "Локомотива". За него заплатили 25 млн евро. В шести матчах Суперлиги Батраков сделал две результативные передачи.
После восьми туров "Галатасарай" набрал 19 очков и занимает первое место в чемпионате Турции.
Батраков лидирует в чемпионате Турции по важному показателю
Алексей Батраков лидирует среди полузащитников чемпионата Турции по среднему числу касаний мяча в чужой штрафной.
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