В "Галатасарае" оценили игру Батракова

- Стоит оценить его футбольный интеллект, желание бороться, умение хорошо играть в командный футбол.
На последнем отрезке я перевёл Батракова на левый фланг, вернулся к схеме 4-4-2, и на левом фланге он играл очень хорошо. Его взаимодействие с мячом, игровые связи, последнее действие в обороне, - приводит слова Бурука Forza Cimbom в соцсетях.
В субботу, 17 октября, "Галатасарай" одержал выездную победу над "Генчлербирлиги" в матче 8 тура турецкой Суперлиги со счетом 1:0. Российский полузащитник Алексей Батраков вышел на поле с первых минут и провел весь матч.
Напомним, что Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно и заключил контракт до конца июня 2031 года. Всего россиянин провел за турецкий клуб во всех турнирах восемь матчей и записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.