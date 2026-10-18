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В "Галатасарае" оценили игру Батракова

Главный тренер "Галатасарая" Окан Бурук оценил игру Алексея Батракова в матче 8 тура чемпионата Турции с "Генчлербирлиги".
Фото: Goal
По словам Бурука, он высоко оценивает игру Батракова.

- Стоит оценить его футбольный интеллект, желание бороться, умение хорошо играть в командный футбол.

На последнем отрезке я перевёл Батракова на левый фланг, вернулся к схеме 4-4-2, и на левом фланге он играл очень хорошо. Его взаимодействие с мячом, игровые связи, последнее действие в обороне, - приводит слова Бурука Forza Cimbom в соцсетях.

В субботу, 17 октября, "Галатасарай" одержал выездную победу над "Генчлербирлиги" в матче 8 тура турецкой Суперлиги со счетом 1:0. Российский полузащитник Алексей Батраков вышел на поле с первых минут и провел весь матч.

Напомним, что Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно и заключил контракт до конца июня 2031 года. Всего россиянин провел за турецкий клуб во всех турнирах восемь матчей и записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.

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