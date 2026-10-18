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Представитель Батракова: Алексей станет одним из лидеров "Галатасарая"

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника Алексея Батракова, высказался о потенциале своего клиента в "Галатасарае".
Фото: GLobal Look Press
По словам Кузьмичева, Батраков станет одним из лидеров турецкого клуба.

- Его игра начинает напоминать выступления в "Локомотиве", когда он показывал лидерские качества.
Здесь проявляется, что в ближайшее время, думаю, он станет одним из лидеров команды, - цитирует Кузьмичева "Чемпионат".

В субботу, 17 октября, "Галатасарай" одержал выездную победу над "Генчлербирлиги" в матче 8 тура турецкой Суперлиги со счетом 1:0. Российский полузащитник Алексей Батраков вышел на поле с первых минут и провел весь матч.

Напомним, что Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно и заключил контракт до конца июня 2031 года. Всего россиянин провел за турецкий клуб во всех турнирах восемь матчей и записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.

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