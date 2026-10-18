Представитель Батракова: Алексей станет одним из лидеров "Галатасарая"

- Его игра начинает напоминать выступления в "Локомотиве", когда он показывал лидерские качества.
Здесь проявляется, что в ближайшее время, думаю, он станет одним из лидеров команды, - цитирует Кузьмичева "Чемпионат".
В субботу, 17 октября, "Галатасарай" одержал выездную победу над "Генчлербирлиги" в матче 8 тура турецкой Суперлиги со счетом 1:0. Российский полузащитник Алексей Батраков вышел на поле с первых минут и провел весь матч.
Напомним, что Батраков перешел в "Галатасарай" из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно и заключил контракт до конца июня 2031 года. Всего россиянин провел за турецкий клуб во всех турнирах восемь матчей и записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.