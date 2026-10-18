Батраков получил оценку за победный матч в чемпионате Турции

Стало известно, какую оценку получил россиянин Алексей Батраков за игру "Галатасарая" против "Генчлербирлиги".

Фото: Getty Images

Вчера, 17 октября, "Галатасарай" в гостях сыграл с "Генчлербирлиги" из Анкары. Команда Алексея Батракова одержала минимальную победу со счетом 1:0.



Российский полузащитник вышел на встречу с первых минут и провел на поле весь матч. Аналитический портал WhoScored оценил игру атакующего полузащитника в 6,55 балла.