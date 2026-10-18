Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Зенит
0 - 1 0 1
Ахмат1 тайм
Динамо
16:15
ЦСКАНе начат
Спартак
18:45
РубинНе начат
Балтика
21:00
РостовНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
СКА-Хабаровск
1 - 2 1 2
Волга УлЗавершен
Урал
1 - 1 1 1
Нижний Новгород2 тайм
Текстильщик
15:00
ЧелябинскНе начат
Велес
17:00
ШинникНе начат

Агент Батракова обозначил мечты игрока в "Галатасарае"

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы хавбека "Галатасарая" Алексея Батракова, ответил, о чем мечтает игрок, после того как он сыграл в ЛЧ.
Фото: ФК "Галатасарай"
Владимир Кузьмичев заявил, что футболист стремится стать одним из ключевых игроков в турецком клубе и выиграть чемпионат.

"Состояться в "Галатасарае" в полном смысле этого слова. Стать одним из лидеров, приносить пользу клубу, который в него поверил и очень серьёзно вложился в этот трансфер.
Конечно, стать чемпионом Турции и решить задачу в Лиге чемпионов - пройти как можно дальше. Это краткосрочная перспектива", - сказал Кузьмичев "Чемпионату".

Стамбульский "Галатасарай" купил Алексея Батракова у московского "Локомотива" за 25 миллионов евро в середине августа. На данный момент атакующий полузащитник провел за клуб 8 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Соглашение игрока с "львами" рассчитано до конца июня 2031 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится