Агент Батракова обозначил мечты игрока в "Галатасарае"

"Состояться в "Галатасарае" в полном смысле этого слова. Стать одним из лидеров, приносить пользу клубу, который в него поверил и очень серьёзно вложился в этот трансфер.Конечно, стать чемпионом Турции и решить задачу в Лиге чемпионов - пройти как можно дальше. Это краткосрочная перспектива", - сказал Кузьмичев "Чемпионату".
Стамбульский "Галатасарай" купил Алексея Батракова у московского "Локомотива" за 25 миллионов евро в середине августа. На данный момент атакующий полузащитник провел за клуб 8 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Соглашение игрока с "львами" рассчитано до конца июня 2031 года.