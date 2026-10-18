Агент Батракова обозначил мечты игрока в "Галатасарае"

Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы хавбека "Галатасарая" Алексея Батракова, ответил, о чем мечтает игрок, после того как он сыграл в ЛЧ.

Фото: ФК "Галатасарай"





"Состояться в "Галатасарае" в полном смысле этого слова. Стать одним из лидеров, приносить пользу клубу, который в него поверил и очень серьёзно вложился в этот трансфер. Конечно, стать чемпионом Турции и решить задачу в Лиге чемпионов - пройти как можно дальше. Это краткосрочная перспектива", - сказал Кузьмичев



Стамбульский "Галатасарай" купил Алексея Батракова у московского " Владимир Кузьмичев заявил, что футболист стремится стать одним из ключевых игроков в турецком клубе и выиграть чемпионат.Конечно, стать чемпионом Турции и решить задачу в Лиге чемпионов - пройти как можно дальше. Это краткосрочная перспектива", - сказал Кузьмичев "Чемпионату" Стамбульский "Галатасарай" купил Алексея Батракова у московского " Локомотива " за 25 миллионов евро в середине августа. На данный момент атакующий полузащитник провел за клуб 8 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Соглашение игрока с "львами" рассчитано до конца июня 2031 года.