Агент Батракова оценил игру полузащитника в Лиге чемпионов

- Алексей забил хороший гол "Лиллю", сравнял шансы. Это важный гол.
Рано делать какие-то заявления и выводы. Алексей прогрессирует, знакомится с командой. Это долгий и важный период, - цитирует Шпинева "РБ Спорт".
Вчера, 21 октября, "Галатасарай" одержал победу над французским "Лиллем" в матче третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА со счетом 4:2. Алексей Батраков вышел на поле с первых минут и отметился забитым мячом в первом тайме.
Напомним, что россиянин перешел в турецкий клуб из московского "Локомотива" в летнее трансферное окно и заключил контракт до конца июня 2031 года. Также в Лиге чемпионов полузащитник отмечался забитым мячом в ворота "Барселоны".