Месси получил престижную награду

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси удостоился премии принцессы Астурийской за вклад в развитие спорта.

Фото: Getty Images

Об этом сообщается на официальном сайте фонда, учредившего награду. Торжественная церемония состоялась в пятницу в испанском Овьедо, на сцене театра "Кампоамор".



Месси пополнил список известных спортсменов, получавших эту премию. В разные годы её лауреатами становились Икер Касильяс, Хави, а также национальные команды Бразилии и Испании.



Премия существует с 1980 года и присуждается за выдающиеся достижения в различных областях, включая спорт.