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Месси получил престижную награду

Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси удостоился премии принцессы Астурийской за вклад в развитие спорта.
Фото: Getty Images
Об этом сообщается на официальном сайте фонда, учредившего награду. Торжественная церемония состоялась в пятницу в испанском Овьедо, на сцене театра "Кампоамор".

Месси пополнил список известных спортсменов, получавших эту премию. В разные годы её лауреатами становились Икер Касильяс, Хави, а также национальные команды Бразилии и Испании.

Премия существует с 1980 года и присуждается за выдающиеся достижения в различных областях, включая спорт.

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