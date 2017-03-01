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ФИФА: власти Сочи проделали большую работу по подготовке "Фишта"

Директор департамента Международной федерации футбола (ФИФА) по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит заявил, что власти Сочи проделали большой объем работы при подготовке стадиона "Фишт" к Кубку Конфедераций.

"Сочи - особое место, горы с одной стороны, море - с другой. Стадион здесь реконструируется и адаптируется под нужды футбола. Это последний визит в составе такой большой группы, затем мы будем работать маленькими группами. Этот стадион не использовался как футбольный, поэтому мы дополнительно изучаем аспекты того, как арена будет работать в дни матчей.

Большая работа была проделана, но еще многое предстоит сделать. Власти понимают, что еще нужно сделать, чтобы к первому матчу Кубка конфедераций все было готово", - цитирует Смита ТАСС.
Сегодня, 17:38
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