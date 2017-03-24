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Джанни Инфантино: трансферная система футбола должна быть изменена

Нынешняя трансферная система в мировом футболе нуждается в изменениях, заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

"Трансферная система в мировом футболе должна быть изменена и модернизирована", - цитирует Инфантино ТАСС.

С аналогичным посылом выступает и президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.
Теги: Инфантино
Сегодня, 16:32
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1
(1)
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 17:31) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Надо сделать лимит по трансферам. Например, 150 лямов за сезон. Сразу упадет стоимость игроков, иначе мы скоро увидимся и 200 и 300 лямов за молодое дарование


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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