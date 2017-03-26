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17:03
Болельщики "Зенита" пытались прорваться на сектор "Динамо" в Великом Новгороде на матче ФНЛ (4)
Болельщики "Зенита" пытались прорваться на сектор "Динамо" в Великом Новгороде на матче ФНЛ (4)
16:51
"Ростов" подтвердил переименование стадиона "Олимп-2" в честь Виктора Понедельника после ЧМ-2018 (3)
"Ростов" подтвердил переименование стадиона "Олимп-2" в честь Виктора Понедельника после ЧМ-2018 (3)
14:49
Посол Исландии в России: ни разу не слышала, чтобы в Исландии беспокоились о безопасности на ЧМ-2018
Посол Исландии в России: ни разу не слышала, чтобы в Исландии беспокоились о безопасности на ЧМ-2018
13:05
Магомед Оздоев: полный допинг-контроль не вызвал никаких опасений, это обычная процедура (видео) (1)
Магомед Оздоев: полный допинг-контроль не вызвал никаких опасений, это обычная процедура (видео) (1)
12:14
Аксель Витсель: теперь все внимание сборной Бельгии на матче с моими российскими друзьями (14)
Аксель Витсель: теперь все внимание сборной Бельгии на матче с моими российскими друзьями (14)
Андрей Семенов: может, выиграем ЧМ-2018, посмотрим, что тогда будут говорить
Защитник сборной России Андрей Семенов рассказал как бороться с не самым высоким общественным мнением о национальной команде.
"Это наш российский менталитет – желать зла своему соседу. Думаю, мы на многое способны. Не надо далеко ходить – та же Исландия на Евро-2016 дала всем понять, что в футболе может быть что угодно. Быть может, в 2018 году мы станем чемпионами, посмотрим, что тогда будут говорить. Сделаем всё возможное для этого", - цитирует Семенова "Р-Спорт".
"Это наш российский менталитет – желать зла своему соседу. Думаю, мы на многое способны. Не надо далеко ходить – та же Исландия на Евро-2016 дала всем понять, что в футболе может быть что угодно. Быть может, в 2018 году мы станем чемпионами, посмотрим, что тогда будут говорить. Сделаем всё возможное для этого", - цитирует Семенова "Р-Спорт".
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