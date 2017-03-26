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Андрей Семенов: может, выиграем ЧМ-2018, посмотрим, что тогда будут говорить

Защитник сборной России Андрей Семенов рассказал как бороться с не самым высоким общественным мнением о национальной команде.

"Это наш российский менталитет – желать зла своему соседу. Думаю, мы на многое способны. Не надо далеко ходить – та же Исландия на Евро-2016 дала всем понять, что в футболе может быть что угодно. Быть может, в 2018 году мы станем чемпионами, посмотрим, что тогда будут говорить. Сделаем всё возможное для этого", - цитирует Семенова "Р-Спорт".
Теги: Семенов Сборная России
Сегодня, 15:30
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№41 Написал: Бриг (Сегодня, 17:23) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Да уж за вас так болеем, что у пол-страны сердечные заболевания..от игры вашей...Валокардина в аптеках не хватает...Ребята такое впечатление, что вы работаете на фармацевтов...
Регистрация: 21.11.2016
№40 Написал: vikkor Tambov (Сегодня, 16:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Публика неивствовувыет, а идиот Семенов в одиночку выигрывает ЧМ - сюжет фантастического блокбастера... satisfied


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За Спартак с 1961 года
Регистрация: 6.04.2010
№39 Написал: федюк (Сегодня, 16:54) #
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online

Цитата: vanapupkin
Я почему то уверен что Семенов не станет основным игроком сбродной

А это не от его игры зависит - у нас это зависит, кто его папа, отчим, дядя или тётя и бабушки
Регистрация: 26.03.2017
№38 Написал: vanapupkin Россия (Сегодня, 16:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Я почему то уверен что Семенов не станет основным игроком сбродной
Регистрация: 6.05.2016
№37 Написал: SeTTesh Воронеж (Сегодня, 16:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
Да вас хоть допингом с утра до вечера корми. Всё равно из группы не выйдете.
Регистрация: 27.08.2011
№36 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 16:49) #
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Болеет за:
«Зенит»
сразу видно ганджубаса курнул ну или кокса нюхнул smile надо же ляпнуть такое
Регистрация: 3.02.2011
№35 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 16:44) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Я уже как-то писАл, Семенова Шкулетич!! обыгрывал! Внизу.. ногами... Какая Семенову, наxyй сборная?? ЧМ он собрался выигрывать...
Регистрация: 21.03.2011
№34 Написал: федюк (Сегодня, 16:43) #
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online

Цитата: vanapupkin
сказочные идиоты

Обычные - живут в мире ТВ
Регистрация: 26.03.2017
№33 Написал: vanapupkin Россия (Сегодня, 16:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Головин недавно сказал что сбродная может обыграть любого соперника ,теперь вот заявление Семенова .....Просто сказочные идиоты ,наивные Чукотский юноши!!!Возможно ,что бы с такими ногожопами как вы на домашнем чм не упасть лицом в грязь,наши чинуши подкупят судей или команд соперниц и вас вытянут в 1/4 или даже в 1/2 так было с корейцами в 2002. Но реально если отталкиваться от вашей игры -вы ГОВНО!!!И выход из группы на чм будет большим успехом
Регистрация: 6.05.2016
№32 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 16:39) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Эти идиоты совсем от реальности оторвались? Ты, блеать, на вашу игру со стороны посмотри, эбанько, уровень не РФПЛ даже. Арсенал Тульский в лучшем случае.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№31 Написал: fd65 (Сегодня, 16:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
Такое впечатление, что у нас не сборная, а палата номер 6... Осталось определиться кому из членов нашей сборной достанется приз за лучшего игрока и лучшего бомбардира турнира...
Регистрация: 3.12.2016
№30 Написал: viktor800 Золотое болото погибнувшей Империи (Сегодня, 16:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
Выиграет ЧМ 18?!?
Гробовая тишина...
" Народ безмолвствует..."


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Спартак безальтернативный Чимпеон !!!
Регистрация: 3.06.2012
№29 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 16:30) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Газпром мечты сбываются innocent


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№28 Написал: Ksandos 2 (Сегодня, 16:28) #
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Больше и лучше всего у нас любят песдеть
Регистрация: 19.03.2017
№27 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 16:21) #
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Болеет за:
«Алания»
bowtie Для таких заявлений основание должно быть, хотя бы Месси в партнерах иметь, а то тебя поимеют на ЧМ-2018... joy
Регистрация: 3.05.2015
№26 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 16:20) #
  • -1
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Цитата: Зенит-Питер
Цитата: Сибирячок
Команда сказочных долбоёбов. Что Мутко, что Черчесов, что любой из этих инвалидов...
И они предлагают болеть за парасбродную? Свят, свят, свят...
Так там сейчас же в основном ваши свиные, как же так обо-ср-ал своих же игрунов. И тренер мясистый...

это пороси по привычке так говорят. их же в сборной лет 15 не было. вот и отвыкли за неё болеть. не за ЦСКА же с Зенитом болеть, которые эти годы составляли костяк сборной. привычка - страшная сила.
Регистрация: 7.03.2016
№25 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:19) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: hel
Уже и не знаешь, не то плакать, не то смеяться. Он сам то понял что сказал. Не верить ему то надо - факт, но вот говорить об этом - нонсенс.

плакать.нас ща и исландия вынесет


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№24 Написал: Роман Сафин (Сегодня, 16:19) #
  • +3
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Вот такие заявления говорят о том, что у этих недофутболёров нет ни совести, ни стыда, ни элементарной порядочности и самокритики!!!! Андрюша!!!! Ты кто?????????? Иди тренируйся, а не показывай всему миру отсутствие мозга !!! Вы понимаете, что по тому, что мы видим на поле становится понятно, что у вам даже мозжечка в башке нет, который за координацию отвечает!!!! Медведи, ***, в цирке лучше вас в футбол играют!!!! Так вот наверное мы выиграем чемпионат мира, когда вас с ними местами поменяют!!!!!!
Регистрация: 19.02.2017
№23 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:18) #
  • +3
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Oder8587
Уже представил, как сборная России в полуфинале камня на камне не оставила от испанцев -0:3, а в финале уничтожила бразильцев -0:2, при этом дубль оформил Кокорин с прекрасных передач Мамаева....

на плейстейшн


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№22 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 16:16) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ого..Да он нам угрожает!Вот я думаю, что увидим мы тоже что и в Краснодаре.Как говориться те же яйца ,только в профиль...
Регистрация: 15.03.2009
№21 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 16:10) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Уже и не знаешь, не то плакать, не то смеяться. Он сам то понял что сказал. Не верить ему то надо - факт, но вот говорить об этом - нонсенс.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009
№20 Написал: ctalin камендань (Сегодня, 16:05) #
  • +1
  •  (3)

joy
Регистрация: 20.03.2016
№19 Написал: vitalii moldova (Сегодня, 16:05) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
laughing
Регистрация: 28.12.2009
№18 Написал: barscool Санкт-Петербург (Сегодня, 16:03) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
АНДРЕЙ СЕМЕНОВ: МОЖЕТ, ВЫИГРАЕМ ЧМ-2018, ПОСМОТРИМ, ЧТО ТОГДА БУДУТ ГОВОРИТЬ...

На плейстейшн выиграем....Такое чувство что Семёнов бредит.


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Зенит
Барселона
Регистрация: 14.08.2012
№17 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 15:57) #
  • +1
  •  (1)

Сто пудов - белены объелся.А у него интересно допинг пробу брали?Уверяю там будут и галюценогенные препараты и всякая чушь.Боюсь,что на всю жизнь его от футбола отстранят
Регистрация: 23.09.2016
№16 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 15:57) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Команда сказочных долбоёбов. Что Мутко, что Черчесов, что любой из этих инвалидов...
И они предлагают болеть за парасбродную? Свят, свят, свят...

Так там сейчас же в основном ваши свиные, как же так обо-ср-ал своих же игрунов. И тренер мясистый...


--------------------
Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№15 Написал: mr.ser Санкт-Петербург (Сегодня, 15:57) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
[b]Зенит-Питер[/b, главное,непонятно с чего бы.
Мне было бы стыдно, если бы при такой игре, такое говорил, как Семенов.
Регистрация: 13.11.2010
№14 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 15:55) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Во Вас прет там! Беда(((


--------------------
Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№13 Написал: mr.ser Санкт-Петербург (Сегодня, 15:51) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Вот зачем такое говорить,Семенов??
Вот раньше было: ждешь игры сборной, волнуешься. Смотришь и переживаешь. Радуешься забитым мячам и победам. Переживаешь проигрыш и неудачи, травмы.
Даже те злосчастные 7:1 от Португальцев не так унизительны, как игра нынешняя непонятной сбродной. Зачем мы ,вообще, сейчас играем в футбол? Для чего? Чтобы снова вешать нам(болельщикам) пустые обещания и лапшу? А потом либо говорить, что что-то было не так, либо наши ожидания-наши проблемы.
Горестно. Стыдно. Так вот. Речь была не об этом немного. К слову, что раньше переживали за СБОРНУЮ. Я переживал. А сейчас я осознаю, что просто становлюсь старше и вижу ясную и негативную картину.
Хотелось бы, чтобы впредь игроКИ СБРОДНОЙ не говорили ,вообще, ничего, пока не докажут это делом, а не пустыми трепствами на всю необъятную Родину!!
Регистрация: 13.11.2010
№12 Написал: 4 звезды (Сегодня, 15:47) #
  • +1
  •  (1)

с Бердыевым один шанс из тысячи
Регистрация: 7.12.2016
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