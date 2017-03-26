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"Ростов" подтвердил переименование стадиона "Олимп-2" в честь Виктора Понедельника после ЧМ-2018

Арена "Олимп-2" в Ростове-на-Дону будет переименована после чемпионата мира 2018 года в честь чемпиона Европы 1960 года Виктора Понедельника.

Данное решение принято администрацией клуба в ответ на инициативу Ростовской региональной общественной организации "Ветераны Донского футбола". Ранее сообщалось, что переименование произойдет только после ЧМ-2018, так как арена уже заявлена для проведения турнира под своим нынешним названием.

Стадион "Олимп-2" в Ростове-на-Дону вмещает почти 16 тысяч зрителей. Такое название арена носит с 2007 года. На чемпионате мира 2018 года "Олимп-2" будет использован в качестве тренировочной площадки для одной из национальных команд.

Известный в прошлом футболист является уроженцем Ростова-на-Дону. Почти всю свою карьеру он провёл, выступая за "Ростсельмаш" и ростовский СКА, за которые сыграл более 200 матчей. В составе сборной СССР нападающий стал чемпионом Европы - 1960 и серебряным призером европейского первенства 1964 года. 22 мая Виктору Понедельнику исполнится 80 лет.

ФК "Ростов"
Теги: Понедельник Ростов
Сегодня, 16:51
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(1)
№3 Написал: федюк (Сегодня, 17:13) #
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online

Цитата: ЦОДД
достойно уважения

АААААААааааааааааааааааа
Когда я был совсем маленьким и шустрым, меня обзывали понедельником - а я лез драться поначалу))))))))))))))))))
Это наша история - хорошо люди сделали
Регистрация: 26.03.2017
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 17:13) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Молодцы ,ростовчане..
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 17:11) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Решение Дончан достойно уважения. Они чтят и помнят своих ветеранов. А вот москвичи имеющие несопоставимые финансовые и административные ресурсы , похоже потеряли совесть и память. Строят на наши деньги новые стадионы , называют их всякими " чмок аренами" и тому подобному.
Регистрация: 21.01.2016
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