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"Ростов" подтвердил переименование стадиона "Олимп-2" в честь Виктора Понедельника после ЧМ-2018
Арена "Олимп-2" в Ростове-на-Дону будет переименована после чемпионата мира 2018 года в честь чемпиона Европы 1960 года Виктора Понедельника.
Данное решение принято администрацией клуба в ответ на инициативу Ростовской региональной общественной организации "Ветераны Донского футбола". Ранее сообщалось, что переименование произойдет только после ЧМ-2018, так как арена уже заявлена для проведения турнира под своим нынешним названием.
Стадион "Олимп-2" в Ростове-на-Дону вмещает почти 16 тысяч зрителей. Такое название арена носит с 2007 года. На чемпионате мира 2018 года "Олимп-2" будет использован в качестве тренировочной площадки для одной из национальных команд.
Известный в прошлом футболист является уроженцем Ростова-на-Дону. Почти всю свою карьеру он провёл, выступая за "Ростсельмаш" и ростовский СКА, за которые сыграл более 200 матчей. В составе сборной СССР нападающий стал чемпионом Европы - 1960 и серебряным призером европейского первенства 1964 года. 22 мая Виктору Понедельнику исполнится 80 лет.
ФК "Ростов"
Данное решение принято администрацией клуба в ответ на инициативу Ростовской региональной общественной организации "Ветераны Донского футбола". Ранее сообщалось, что переименование произойдет только после ЧМ-2018, так как арена уже заявлена для проведения турнира под своим нынешним названием.
Стадион "Олимп-2" в Ростове-на-Дону вмещает почти 16 тысяч зрителей. Такое название арена носит с 2007 года. На чемпионате мира 2018 года "Олимп-2" будет использован в качестве тренировочной площадки для одной из национальных команд.
Известный в прошлом футболист является уроженцем Ростова-на-Дону. Почти всю свою карьеру он провёл, выступая за "Ростсельмаш" и ростовский СКА, за которые сыграл более 200 матчей. В составе сборной СССР нападающий стал чемпионом Европы - 1960 и серебряным призером европейского первенства 1964 года. 22 мая Виктору Понедельнику исполнится 80 лет.
ФК "Ростов"
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