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ФИФА: футбол не способен решить политические проблемы
ФИФА не может вмешиваться в суверенные вопросы государств, организация выступает за диалог, взаимопонимание и мир между народами, а турниры ФИФА играют в этом отношении важную роль, заявили "Р-Спорт" в пресс-службе ФИФА в ответ на запрос относительно письма американского сенатора Ричарда Блюменталя.
"Футбол не способен решить политические проблемы, и ФИФА не может вмешиваться в суверенные вопросы. Однако эта игра имеет силу возвести мосты между культурами и сблизить самых различных людей. Мы выступаем за диалог, взаимопонимание и мир между народами и убеждены, что турниры ФИФА играют в этом отношении важную роль. Решение о проведении чемпионата мира ФИФА 2018 года в России было принято в 2010 году прежним исполнительным комитетом ФИФА. С тех пор правительство России, 11 городов-организаторов, оргкомитет "Россия-2018" и ФИФА ведут работу, чтобы все болельщики, планирующие стать частью самого большого спортивного события, имели возможность насладиться гостеприимством и дружественной атмосферой самой большой страны в мире. ФИФА всегда стремится, чтобы футбол распространялся на новых территориях по всему миру, и чтобы везде, где бы ни проводились наши турниры, местные болельщики могли полюбить и проникнуться уважением к этой игре", - говорится в заявлении пресс-службы организации.
"Футбол не способен решить политические проблемы, и ФИФА не может вмешиваться в суверенные вопросы. Однако эта игра имеет силу возвести мосты между культурами и сблизить самых различных людей. Мы выступаем за диалог, взаимопонимание и мир между народами и убеждены, что турниры ФИФА играют в этом отношении важную роль. Решение о проведении чемпионата мира ФИФА 2018 года в России было принято в 2010 году прежним исполнительным комитетом ФИФА. С тех пор правительство России, 11 городов-организаторов, оргкомитет "Россия-2018" и ФИФА ведут работу, чтобы все болельщики, планирующие стать частью самого большого спортивного события, имели возможность насладиться гостеприимством и дружественной атмосферой самой большой страны в мире. ФИФА всегда стремится, чтобы футбол распространялся на новых территориях по всему миру, и чтобы везде, где бы ни проводились наши турниры, местные болельщики могли полюбить и проникнуться уважением к этой игре", - говорится в заявлении пресс-службы организации.
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