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Виталий Мутко: руководители "Сочи" взяли мхатовскую паузу, хотя мы просили их этого не делать (3)
Виталий Мутко: руководители "Сочи" взяли мхатовскую паузу, хотя мы просили их этого не делать (3)
Виталий Мутко: футбол и любят за его непредсказуемость
Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко подвел итоги выступлению сборной России на домашнем Кубке конфедераций.
"Есть разочарование, что не смогли достигнуть нужного результата. Но это футбол, великая игра, есть много факторов, которые на нее влияют. Футбол и любят за его непредсказуемость. Я убежден, что у нас есть команда, у нее есть желание. Нужно работать, думаю, что команда будет прогрессировать. Я поблагодарил команду, отметил, что они неплохо поработали, но не достигли нужного результата, в спорте важны победы. Надеюсь, что к чемпионату мира мы сделаем выводы и сможем хорошо подготовиться к турниру. Мне нравится команда, которую строит Станислав Черчесов, нравится ее настрой. Нужно работать над исполнительским мастерством, но здесь собраны лучшие игроки, у них есть огромное желание играть за национальную команду", – сказал Мутко в эфире "Матч ТВ".
"Есть разочарование, что не смогли достигнуть нужного результата. Но это футбол, великая игра, есть много факторов, которые на нее влияют. Футбол и любят за его непредсказуемость. Я убежден, что у нас есть команда, у нее есть желание. Нужно работать, думаю, что команда будет прогрессировать. Я поблагодарил команду, отметил, что они неплохо поработали, но не достигли нужного результата, в спорте важны победы. Надеюсь, что к чемпионату мира мы сделаем выводы и сможем хорошо подготовиться к турниру. Мне нравится команда, которую строит Станислав Черчесов, нравится ее настрой. Нужно работать над исполнительским мастерством, но здесь собраны лучшие игроки, у них есть огромное желание играть за национальную команду", – сказал Мутко в эфире "Матч ТВ".
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