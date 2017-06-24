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Виталий Мутко: футбол и любят за его непредсказуемость

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко подвел итоги выступлению сборной России на домашнем Кубке конфедераций.

"Есть разочарование, что не смогли достигнуть нужного результата. Но это футбол, великая игра, есть много факторов, которые на нее влияют. Футбол и любят за его непредсказуемость. Я убежден, что у нас есть команда, у нее есть желание. Нужно работать, думаю, что команда будет прогрессировать. Я поблагодарил команду, отметил, что они неплохо поработали, но не достигли нужного результата, в спорте важны победы. Надеюсь, что к чемпионату мира мы сделаем выводы и сможем хорошо подготовиться к турниру. Мне нравится команда, которую строит Станислав Черчесов, нравится ее настрой. Нужно работать над исполнительским мастерством, но здесь собраны лучшие игроки, у них есть огромное желание играть за национальную команду", – сказал Мутко в эфире "Матч ТВ".
Теги: Мутко Сборная России
Сегодня, 21:15
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23
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№23 Написал: Седой Россия (Сегодня, 22:17) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Наглость-второе счастье (с). Еще один турнир при нем просрали, но он не стесняясь уже тут и всем доволен


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№22 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 22:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Чет португальцы и мексиканцы не мучаются непредсказуемостью.
Регистрация: 15.06.2016
№21 Написал: Maks1980 Мюнхен (Сегодня, 22:07) #
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online
Болеет за:
«Бавария»
Цитата: ragnik
Когда же уже уйдешь и не будешь мозолить глаза и засерать мозг. Где это увидел хорошую игру, где и в чем команда прогрессирует. Почему у руля сборной человек который даже из имеющихся игроков не может выставить боеспособный коллектив. Гнать вас поганой метлой...

Вы то что ноете? Это все ваши товарищи,Мутки,Фурсенки,Милле
ры и прочая нечисть,это ваши убили весь футбол на корню в стране да и страну разворовали орите дальше вперед запитер уроды плять,конченные
Регистрация: 20.05.2017
№20 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 22:07) #
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online

Третье место в группе - подумать, какая непредсказуемость. Еще бы сказал, как-то непривычно ))


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Уберите видеорекламу из комментов, бесит
Регистрация: 3.04.2010
№19 Написал: GS Москва (Сегодня, 21:48) #
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online

Цитата: ilovefootball
уберите Мутко и Черчесова

Черчесова низзя, у него удовольствие!
Регистрация: 22.09.2009
№18 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 21:47) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
А тебя не любят за твою предсказуемость... Еще 10 лет будешь нам "пистеть" про детский футбол и т.п.
Регистрация: 24.09.2013
№17 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 21:46) #
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этому мудку хоть сцы в глаза, ему всё Божья роса.


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Удача и Бог!

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Регистрация: 20.11.2008
№16 Написал: ilovefootball (Сегодня, 21:38) #
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Болеет за:
«Ростов»
Уважаемый ВВП, пока не поздно, пока совсем не опозорились, уберите Мутко и Черчесова, пожалуйста!
Регистрация: 18.03.2013
№15 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 21:35) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Прораб на стройке говорит:
-Сегодня будет комиссия, и что бы не произошло говорите что так и надо.
Приходит комиссия, смотрит и вдруг…. обрушивается пол здания.
Один рабочий смотрит на часы и говорит
-О! 12.35…… точно по графику!


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№14 Написал: vovamur нефтеюганск (Сегодня, 21:34) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
И что же тут не предсказуемого? В том то и дело что у нас уже давно все предсказуемо!
Регистрация: 13.08.2009
№13 Написал: малкавиан Санта-Моника (Сегодня, 21:31) #
  • +2
  •  (2)

Дааа, "никак не ожидал он такого вот конца"
Конченый мракобес.


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в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011
№12 Написал: Lacan (Сегодня, 21:27) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо» М
Мудыло ещё и вякает! Он и Черчес- главные виновники поражений!
Регистрация: 27.09.2011
№11 Написал: нетрал (Сегодня, 21:26) #
  • +2
  •  (2)
online

сгинь ..нечистая!
Регистрация: 26.04.2017
№10 Написал: ragnik г.Орел (Сегодня, 21:25) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Когда же уже уйдешь и не будешь мозолить глаза и засерать мозг. Где это увидел хорошую игру, где и в чем команда прогрессирует. Почему у руля сборной человек который даже из имеющихся игроков не может выставить боеспособный коллектив. Гнать вас поганой метлой...
Регистрация: 5.04.2016
№9 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:24) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Какая там непредсказуемость, робот-предсказатель и то поди знал, что Игарян запустит в свои ворота а Смольников предсказуемо не забьет с двух метров.
Все по плану, готовимся к просеру на ЧМ.


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№8 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 21:24) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
сборная России за 25 лет своего существования один-единственный раз вышла из группы на международных турнирах.. Что ж тут непредсказуемого?
Регистрация: 16.03.2010
№7 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 21:23) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Я убежден, что у нас есть команда, у нее есть желание

Это всё что у неё есть, к сожалению. И то пока, скоро и его не будет.
Регистрация: 15.03.2012
№6 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 21:22) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Футбол непредсказуем, предсказуемы дураки.
Регистрация: 2.08.2010
№5 Написал: Кулик (Сегодня, 21:21) #
  • -1
  •  (3)
online

Касательно Петухеева в матче подходит пословица "девки в озере купались, их надежды оправдались"


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Петухеев не пролетал? Ах, яйца высиживает?
Регистрация: 24.06.2017
№4 Написал: spb1988 (Сегодня, 21:20) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
ой шел бы....ты куда нибудь вместе с теме кто разворывал на стройке нашей арены на калыму лес валить
Регистрация: 24.06.2017
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:19) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
В чем он непредсказуемость увидел? По-моему все очень даже предсказуемо было. Предсказуемо Россия пролетела, предсказуемо Мутко сказал что это не так уж и плохо...

Цитата: Он_вам_не_димон
Но это же предсказуемость!!!

Мутко этого не предсказывал! Поэтому для него это непредсказуемость...
Регистрация: 19.03.2010
№2 Написал: Он_вам_не_димон Не совок 2.0 (Сегодня, 21:17) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Но это же предсказуемость!!!


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И не устану повторять
Не надо Вову выбирать!
Регистрация: 18.06.2017
№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 21:16) #
  • +2
  •  (2)
online

А этому всегда хорошо! laughing
Регистрация: 6.08.2008
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