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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Алексей Сорокин: претензий по подготовке российских городов к ЧМ-2018 у делегации ФИФА не будет
Алексей Сорокин: претензий по подготовке российских городов к ЧМ-2018 у делегации ФИФА не будет
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Алексей Сорокин: претензий по подготовке российских городов к ЧМ-2018 у делегации ФИФА не будет
Делегация Международной федерации футбола (ФИФА) по итогам шестого инспекционного визита не будет иметь претензий по подготовке российских городов к ЧМ-2018, сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.
Совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" с 26 сентября по 5 октября проведет шестой операционный визит по подготовке стадионов, которые примут матчи чемпионата мира 2018 года. Делегацию возглавят Сорокин и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.
"Это плановое мероприятие, обычный инспекционный визит, которых у нас уже было достаточно много. Мы поедем по городам, которые не принимали Кубок конфедераций. Города, где проходил этот турнир, будут рассмотрены по видеоконференции.
Как всегда, центром притяжения станут стадионы, на них будет строиться основная работа, будут презентации городов, выезды на отдельные объекты - тренировочные площадки, отдельные гостиницы, которые вызывают беспокойство. Отправимся мы 26-го числа вечером, 27-го - первый рабочий день в Екатеринбурге.
Стоит надеяться, что возникнет масса вопросов, для этого мы и работаем. Если говорить о претензиях, то их не будет - у нас все более-менее в графике. Подготовка стадионов и прилегающей территории - вопрос очень многогранный, там пересекаются много функций и активностей - от грамотного планирования зависит успех каждого матча в отдельности. Пока нам это удавалось на Кубке конфедераций, и нет никаких предпосылок, что нам это не удастся на чемпионате мира", - цитирует Сорокина ТАСС.
Совместная делегация представителей ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" с 26 сентября по 5 октября проведет шестой операционный визит по подготовке стадионов, которые примут матчи чемпионата мира 2018 года. Делегацию возглавят Сорокин и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит.
"Это плановое мероприятие, обычный инспекционный визит, которых у нас уже было достаточно много. Мы поедем по городам, которые не принимали Кубок конфедераций. Города, где проходил этот турнир, будут рассмотрены по видеоконференции.
Как всегда, центром притяжения станут стадионы, на них будет строиться основная работа, будут презентации городов, выезды на отдельные объекты - тренировочные площадки, отдельные гостиницы, которые вызывают беспокойство. Отправимся мы 26-го числа вечером, 27-го - первый рабочий день в Екатеринбурге.
Стоит надеяться, что возникнет масса вопросов, для этого мы и работаем. Если говорить о претензиях, то их не будет - у нас все более-менее в графике. Подготовка стадионов и прилегающей территории - вопрос очень многогранный, там пересекаются много функций и активностей - от грамотного планирования зависит успех каждого матча в отдельности. Пока нам это удавалось на Кубке конфедераций, и нет никаких предпосылок, что нам это не удастся на чемпионате мира", - цитирует Сорокина ТАСС.
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