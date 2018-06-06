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Футболисты сборной Мексики после товарищеского матча развлекались с 30 эскорт-моделями

Футболисты сборной Мексики продолжают подготовку к ЧМ-2018.

По информации TV Notas, футболисты национальной сборной – Эктор Эррера, Гильермо Очоа, Хесус Гальярдо, Хонатан и Джовани дос Сантосы, Хесус Корона, Рауль Хименес, Карлос Сальседо и Марко Фабиан – устроили вечеринку, на которую пригласили 30 девушек из эскорт-агентств.

Вечеринка проходила после товарищеского матча с Шотландией. Футболисты развлекались с 22 часов до 4 утра.
Теги: Сборная Мексики
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