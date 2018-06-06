Владислав Радимов о сборной Египта: и мы этот колхоз не обыграем?

Бывший футболист "Зенита" и сборной России Владислав Радимов считает, что сборная Египта, которая сыграет в одной группе с Россией, является командой невысокого уровня.Египет в эти минуты уступает Бельгии 0:2 в товарищеском матче."Бельгия-Египет 2:0 на 38 минуте... И мы этот колхоз не обыграем, думаете?" - написал Радимов на своей странице в Твиттере.Сборная России в рамках группового этапа предстоящего чемпионата мира встретится со сборными Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).