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Владислав Радимов о сборной Египта: и мы этот колхоз не обыграем?

Бывший футболист "Зенита" и сборной России Владислав Радимов считает, что сборная Египта, которая сыграет в одной группе с Россией, является командой невысокого уровня.

Египет в эти минуты уступает Бельгии 0:2 в товарищеском матче.

"Бельгия-Египет 2:0 на 38 минуте... И мы этот колхоз не обыграем, думаете?" - написал Радимов на своей странице в Твиттере.

Сборная России в рамках группового этапа предстоящего чемпионата мира встретится со сборными Саудовской Аравии (14 июня, Москва), Египта (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругвая (25 июня, Самара).
Теги: Радимов Сборная Египта Сборная России
Вчера, 23:40
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(2)
№11 Написал: Босх Россия (Сегодня, 00:28) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
я думаю,Что Бельгийцы точно так же чпокнули бы наших..и к 39 минуте могло бы быть и 3-0 в их пользу...


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 00:15) #
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Болеет за:
«Зенит»
совхоз против колхоза


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№9 Написал: Doktoroff СПБ (Сегодня, 00:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Зря он так...
Регистрация: 26.04.2008 [жалоба]
№8 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 00:07) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Владик, как был дебилом на поле.
Так и вне игры остался
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№7 Написал: SVN (Сегодня, 00:03) #
  • +2
  •  (2)
online

для нашей сборной даже Фарерские острова опасный соперник,а уж Египет с Салахом гранд мирового футбола,одна надежда что Кутепов всех колхозников закусает,если догонит flushed
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 00:01) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: diego milito 22
Радимов продолжает употреблять крепкие спиртные напитки?

А что ты цепляешься..., или тебе просто нельзя, и злишься??


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:59) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Asking
Блд, вечно они в Питере вспоминают про колхоз,

А вас это задевает, ....вы же тащитесь, когда говорят о вашей популярности?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№4 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Вчера, 23:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
наркоман
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№3 Написал: Asking (Вчера, 23:53) #
  • -2
  •  (4)
online

Блд, вечно они в Питере вспоминают про колхоз, млядь, сильно городские... Ты наших видел в 2-х последних играх? Их на паралимпиаде сборная безногих даунов запинает! Там одного Салаха на все стадо хватит с горкой!
Иди правила учи, дебил, 10 лет тренером, а регламент не знает до сих пор... Еще варежку разевает, мля.


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: diego milito 22 (Вчера, 23:46) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Радимов продолжает употреблять крепкие спиртные напитки?
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: Skyline СПБ (Вчера, 23:45) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
еще один не колхозник.


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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