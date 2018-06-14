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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Александр Головин: не чувствую себя героем
Полузащитник сборной России Александр Головин поделился комментариями после победы в стартовой игре чемпионата мира по футболу над Саудовской Аравией (5:0).
- Чувствуете себя главным героем сегодняшнего матча?
- Нет. Хорошо играла вся команда, все выложились. По счету может показаться, что было легко, но это не так. Они очень хорошо владели мячом. Техничные ребята, но мы готовились и знали, как будут играть.
- В какой момент поняли, что будет разгром?
- На 93-й минуте когда забили.
- Давление спало?
- Его особо и не было. Было волнение. Мы просто готовились к игре. Теперь будем готовиться к следующей.
- Слухи о том, что можете перейти в другой клуб, сказываются на вас?
- Нет. Об этом вообще не думаю. Все мысли о сборной.
- Успокойте болельщиков, которые думают, что теперь вы расслабитесь.
- Мы будем готовиться и каждый будет биться так же, как сегодня.
- Считаете, что добились максимального результата?
- Тут разницы нет: 5:0 или 1:0. Завоевали три очка и спокойно готовимся дальше.
- Присутствие президента на матче сказывалось?
- Очень рады этому. Он сказал хорошую речь перед матчем.
Rusfootball.info
- Чувствуете себя главным героем сегодняшнего матча?
- Нет. Хорошо играла вся команда, все выложились. По счету может показаться, что было легко, но это не так. Они очень хорошо владели мячом. Техничные ребята, но мы готовились и знали, как будут играть.
- В какой момент поняли, что будет разгром?
- На 93-й минуте когда забили.
- Давление спало?
- Его особо и не было. Было волнение. Мы просто готовились к игре. Теперь будем готовиться к следующей.
- Слухи о том, что можете перейти в другой клуб, сказываются на вас?
- Нет. Об этом вообще не думаю. Все мысли о сборной.
- Успокойте болельщиков, которые думают, что теперь вы расслабитесь.
- Мы будем готовиться и каждый будет биться так же, как сегодня.
- Считаете, что добились максимального результата?
- Тут разницы нет: 5:0 или 1:0. Завоевали три очка и спокойно готовимся дальше.
- Присутствие президента на матче сказывалось?
- Очень рады этому. Он сказал хорошую речь перед матчем.
Rusfootball.info
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