Александр Головин: не чувствую себя героем

Полузащитник сборной России Александр Головин поделился комментариями после победы в стартовой игре чемпионата мира по футболу над Саудовской Аравией (5:0).- Нет. Хорошо играла вся команда, все выложились. По счету может показаться, что было легко, но это не так. Они очень хорошо владели мячом. Техничные ребята, но мы готовились и знали, как будут играть.- На 93-й минуте когда забили.- Его особо и не было. Было волнение. Мы просто готовились к игре. Теперь будем готовиться к следующей.- Нет. Об этом вообще не думаю. Все мысли о сборной.- Мы будем готовиться и каждый будет биться так же, как сегодня.- Тут разницы нет: 5:0 или 1:0. Завоевали три очка и спокойно готовимся дальше.- Очень рады этому. Он сказал хорошую речь перед матчем.