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Александр Головин: не чувствую себя героем

Александр Головин: не чувствую себя героемПолузащитник сборной России Александр Головин поделился комментариями после победы в стартовой игре чемпионата мира по футболу над Саудовской Аравией (5:0).

- Чувствуете себя главным героем сегодняшнего матча?

- Нет. Хорошо играла вся команда, все выложились. По счету может показаться, что было легко, но это не так. Они очень хорошо владели мячом. Техничные ребята, но мы готовились и знали, как будут играть.

- В какой момент поняли, что будет разгром?

- На 93-й минуте когда забили.

- Давление спало?

- Его особо и не было. Было волнение. Мы просто готовились к игре. Теперь будем готовиться к следующей.

- Слухи о том, что можете перейти в другой клуб, сказываются на вас?

- Нет. Об этом вообще не думаю. Все мысли о сборной.

- Успокойте болельщиков, которые думают, что теперь вы расслабитесь.

- Мы будем готовиться и каждый будет биться так же, как сегодня.

- Считаете, что добились максимального результата?

- Тут разницы нет: 5:0 или 1:0. Завоевали три очка и спокойно готовимся дальше.

- Присутствие президента на матче сказывалось?

- Очень рады этому. Он сказал хорошую речь перед матчем.

Rusfootball.info
Теги: Головин Сборная России
Сегодня, 21:10
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5
(3)
№5 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 23:10) #
  • 0
  •  (0)
online

Головин - лучший. Затем Дзюба. Черышев всю игру "парил", но забил два красавца. Саудовская Аравия - не лакмусовая бумажка, чтобы рассуждать об уровне игры нашей сборной.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№4 Написал: малкавиан Санта-Моника (Сегодня, 22:55) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: игра



А почему он должен чувствовать себя героем? Понятно еще Черышев, два гола забил.


о, икра вылупилась.
ну может потому, что черышев все мячи терял, когда ему пас отдавали. а так молодец, конечно, особенно во втором забитом, никто не ожидал что он левой положит. но чувствуется, что парень не в форме.


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в жизни череда фрустраций
и кругом одно говно,
изменение формаций
бесполезно - всё одно.
Регистрация: 22.11.2011 [жалоба]
№3 Написал: игра г. Москва (Сегодня, 21:58) #
  • -4
  •  (6)

А почему он должен чувствовать себя героем? Понятно еще Черышев, два гола забил.
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
№2 Написал: Злой волк Россия (Сегодня, 21:53) #
  • +2
  •  (4)

Если будет держать марку, в Ювентусе точно не затеряется.
Регистрация: 15.06.2016 [жалоба]
№1 Написал: gya456 Пермский край (Сегодня, 21:19) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Саня молодец, как и вся команда! Но это только начало. Хорошо , что в стартовом матче ЧМ, который весь мир смотрит так сыграли, но всё ещё впереди, не подведите! Удачи в следующих играх и здоровья Алану!


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ЦСКА-превыше всего!
Регистрация: 15.11.2009 [жалоба]
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