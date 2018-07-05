Руслан Пименов: я и без усов верил, что все будет в порядке

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 06.07 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 06.07 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 07.07 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 07.07 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 УругвайУругвай ФранцияФранция 10.07 БразилияБразилия БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Руслан Пименов: я и без усов верил, что все будет в порядке

Руслан Пименов: я и без усов верил, что все будет в порядке Бывший нападающий сборной России, «Локомотива» и «Динамо» Руслан Пименов в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал, чего ждет от четвертьфинального матча чемпионата мира Россия — Хорватия, а также не стал критиковать дружину Станислава Черчесова за не зрелищный футбол в матче с испанцами.

-Не ожидали, наверное, таких успехов от нашей сборной?

-Честно, увидеть сборную в четвертьфинале не ожидал. Это надо признать. Тем не менее я обрадовался, когда узнал что в 1/8 финала мы вышли на испанцев, Потому что здесь у нас как раз шансы были. Еще до чемпионата мира говорил, что для нынешней сборной Испании этот турнир станет последней лебединой песней: у них сейчас смена поколений начинается. Наши ребята сыграли выше всяких похвал. Все 120 минут действовали очень строго. В серии пенальти здорово выглядел Акинфеев, но и ребята, которые пробивали, тоже уверенно чувствовали себя в этом компоненте. Поэтому перед игрой с Хорватией двоякие ожидания: если до начала чемпионата мира перед матчем с этой командой сказал бы, что очень будет тяжело, то сейчас, после того, как посмотрел игру Хорватия — Дания, можно сказать, что у нас есть все возможности при условии правильного плана на игру и его соблюдения.

- Что противопоставить Модричу, Манджукичу и Ракитичу?

- Мы видели, как датчане справились с ними в игре. Хорватские футболисты были удачливее в серии пенальти. То есть играть надо, как датчане: не давать Модричу, Ракитичу и Манджукичу такой свободы, какую им предоставила сборная Аргентины.

- Жиркова, который пропустит матч из-за травмы, сильно будет не хватать?

- Да, игрок основной, с опытом, привык к таким тяжелым матчам. Тем не менее мы видели, что Жиркова по ходу игры заменили, и команда сделала положительный результат. Незаменимых в нашей сборной, наверное, нет.

- Кого особо выделили бы в составе сборной России?

- Лично мне симпатична игра Дзюбы. Он показывает просто шикарный футбол. Я имею в виду борьбу, целеустремленность. Он игрок голодный до футбола. Конечно же, нельзя не отметить, Головина, Черышева и, разумеется, Акинфеева. Но и другие достаточно уверенно выглядят. Никто из игры не выпадает.

- Болеть за сборную будете в Сочи?

-Нет, в Москве.

- С билетами на матч проблемы?

- Да, как обычно, проблемы с билетами. Сапожник без сапог. Но это нормально, мы к этому привыкли (Смеется.).

- Какой представляется предстоящая игра?

- Не хочется фантазировать — в субботу увидим. Для меня самое главное результат. Хоть 1:0, хоть 9:8, хоть по пенальти, но победа нашей сборной. Потому что игру с Испанией уже забыли, а вот приятный результат остался.

- Некоторые эксперты остались недовольны нашей игрой в матче с испанцами, называя ее «антифутболом».

- Я с этим совсем не согласен. Эта тактика принесла результат, и здесь надо отдать должное Черчесову и команде — результат есть результат.

- «Усы надежды» в поддержку Черчесова и сборной носили?

- Нет, я и без усов верил, что наши ребята пройдут, что все будет в порядке.
Теги: Пименов Сборная России
Вчера, 21:53
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(1)
№2 Написал: MATPOCOB Саратов (Вчера, 22:53) #
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Болеет за:
ЦСКА
Руся похудей пожалуйста, А то скоро придётся подменять Серёгу Жукова на концертах.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№1 Написал: Siladus Michurinsk (Вчера, 22:04) #
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Болеет за:
ЦСКА
Никто из игры не выпадает.

А как же Смолов??? Он очень сильно выпадает...
(можно сказать "в осадок")
Регистрация: 24.08.2015 [жалоба]
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