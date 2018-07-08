Алексей Игонин: Смолова стоит поддержать

Экс-полузащитник сборной России Алексей Игонин отметил, что нужно поддержать Федора Смолова, который не реализовал удар в серии послематчевых пенальти в 1/4 финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия (2:2, 3:4 – по пенальти).– Было много опасений перед этой встречей, но сборная выглядела хорошо и уверенно. Игра получилась одной из самых интересных на турнире. Во всяком случае, для российских болельщиков.Драматичный матч, насыщенный событиями – думаю, все получили удовольствие. Не было слишком оборонительного футбола. Команда и тренер показали нам, что это просто тактический ход, который привел к успеху.– Критиковать, на самом деле, очень хочется, но считаю, что в этом нет никакого смысла. Это не поможет Смолову. Он прекрасно все понимает и критикует себя еще больше, чем мы. На самом деле, ощущения у него еще хуже, чем у нас. Стоит поддержать его. Если разбирать по моментам, то будет одна критика. Но это непродуктивно.